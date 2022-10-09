Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde bir haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, haftaya 17 puanla girdi.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul ekibi, son maçında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Galibiyeti bulunmayan, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de kart cezası süren Mahmut Tekdemir, bu mücadelede de takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Patryk Szysz'in de forma giymesi beklenmiyor.