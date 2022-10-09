Meksika'da çeşitli amatör futbol takımlarında antrenörlük yapan ve aynı zamanda beden ile ruh sağlığı konusunda eğitimler veren 67 yaşındaki Nieto, yaklaşık 1 ay önce bisikletiyle Türkiye'ye ulaştı.

Futbol üzerine yazdığı kitapları da bulunan Nieto, gençlere, istedikleri takdirde hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve önlerinde hiçbir engel olmadığını göstermek için hava şartlarına aldırış etmeden turuna devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 80 gündür yollarda olan Nieto, internet üzerinden çıkardığı haritayla günde 65 kilometre yol alarak şimdiye kadar 9 ülke gezdi. Nieto'nun bir sonraki durağı ise Katar olacak.

Meksikalı gezgin Nieto, Türkiye'nin kendisinde iyi izlenimler bıraktığını, Türk insanını çok sevdiğini ve Türklerin kendisine karşı çok yardımsever olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Seyahat ederken beni evlerine yemeğe davet ediyorlar"

Yolculuğu sırasında futbol topunu yanında ayırmayan ve bazen kafasının üzerinde taşıdığı topla yol alan Nieto, futbol topunun barışın sembolü olduğunu ifade etti.

"Topu kafanızda tutmak, huzuru dengede tutmaya benzer. Denge temel noktadır. Amaçlarımdan biri, gençlere hayallerini gerçekleştirebileceklerini öğretmek. Çünkü yaptığım şey kişisel bir rüyamı gerçekleştirmek."

Nieto, Türkiye'deki yolculuğu sırasında kendisine çok iyi davranıldığını ve çeşitli ikramlarda bulunularak yardım edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Nieto, Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu belirtti.

"Türkler çok nazik ve çok cömertler. Seyahat ederken beni evlerine yemeğe davet ediyorlar, uyumaya davet ediyorlar, dinlenmem için bana yer gösteriyorlar."

[Fotoğraf: AA]

Nieto, Türk kahvesi, baklava, ekmek ve çayın tadını çok beğendiğini ve Türkiye'nin çok düzenli olduğunu anlattı.

"Düzeni çok beğendim, mekanlarının temizliği de çok iyi. Çok iyi dağıtılmış çöp kutuları var. Alanlar oldukça geniş ve yeşil. Burada saygılı insanlar var."