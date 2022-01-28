Spor Toto Süper Lig kulüplerinin büyük bölümü transferde hedefi on ikiden vurdu. Takımlar özellikle santrfor tercihindeki doğru kararlarıyla taraftarlarını sevindirdi.

23 haftası geride kalan Süper Lig'de en golcü altı oyuncu yeni transferler arasından çıktı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Maccabi Tel Aviv'den renklerine kattığı Aleksandar Pesiç, 12 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.

Sırp oyuncuyu Kasımpaşa'nın Lorient'ten kiraladığı Umut Bozok ile Trabzonspor'un Parma'dan transferi Andreas Cornelius izliyor.



İki futbolcu da takımlarına yaptığı 11 gollük katkıyla takdir topladı. Lig'de dokuz golü bulunan üç futbolcu da takımlarına bu sezon katıldı.

Beşiktaş'ın Chealsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, Yukatel Kayserispor'un Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Mame Thiam ve Medipol Başakşehir'in Udinese'den transferi Stefano Okaka, 9'ar golle takımlarına katkı sağladı.

Mame Thiam dışındaki 5 oyuncunun Türkiye'deki ilk sezonunda bu başarıyı yakalaması dikkati çekti.