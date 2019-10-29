Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım'ın Fransa maçında milli futbolcuların, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla oynadıkları müsabakada İrfan Can Kahveci ve arkadaşlarının asker selamı vermesinin gündem olduğunu söyledi.

"Rahatsızlık değil onur ve mutluluk duyarız"

Çok enteresan bir süreç yaşandığını aktaran turuncu-lacivertli kulübün başkanı, "Milli takımımız, Fransa maçından çok güzel bir oyun ve önemli bir neticeyle döndü. Bu hassas dönemde ülkemizin terör örgütüyle haklı mücadelesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Fransa maçından başlayıp, son olarak bizim Avusturya takımı Wolfsberger ile yaptığımız karşılaşmadaki futbolcularımızın asker selamı, yoğun bir gündem oldu. Böyle bir haklı mücadelede Mehmetçiğimize, komutanımıza selamı yollamaktan rahatsızlık değil onur ve mutluluk duyarız." diye konuştu.

"Böyle bir çifte standart olmaz"

İrfan Can'ın yanı sıra Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Robinho'nun da asker selamı verdiğini dile getiren Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu selamı çaktığımızda tüylerimiz diken diken olur. Hiç kusura bakmasınlar. Böyle bir çifte standart olmaz. Oyuncu kardeşlerime gol attıklarında herkesin duygusunu istediği gibi ifade edebileceğini söyledim. Madem ki İrfan Can ile ilgili soruşturma için bir müfettiş atıyorlar, o zaman 7 yıldır Türkiye'de forma giyen Bosna Hersekli Edin Visca, Nijeryalı Azubuike, Brezilyalı Robinho'yu da sevk etsinler."

"Gol atarsak asker selamına devam edeceğiz"

Gümüşdağ, 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Wolfsberger ile bir maç daha yapacaklarını dile getirerek, "Wolfsberger maçına gidiyoruz. Gol atarsak asker selamına devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA