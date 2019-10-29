Ligde Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 yenildikten sonra sahasında Kasımpaşa'ya da 4-1 mağlup olan Göztepe, 9. haftayı 9 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada tamamladı.

Geçen sezon çeyrek finale yükseldiği kupanın 3. turunda Yozgatspor 1959'u eleyen sarı-kırmızılı ekip, 4. tur mücadelesinde yarın saat 18.30'da Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Göztepe'de yarın, fazla süre almayan oyunculara şans verilmesi bekleniyor.

Kupanın 3. turunda Kocaelispor'u saf dışı bırakan Sivas Belediyespor ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. haftanın ardından 17 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA