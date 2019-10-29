1. Lig'de haftanın görünümü29 Ekim 2019 Salı 09:17 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 09:22
TFF 1. Lig'in 9. haftası Osmanlıspor, Akhisarspor müsabakası ile tamamlandı.
Haftanın son maçında Osmanlıspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Evinde Altınordu'yu 4-0 mağlup eden Cesar Grup Ümraniyespor, Hatayspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup olmasının ardından averajla liderliğe yükseldi.
Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Boluspor-Keçiörengücü: 3-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu: 4-0
Balıkesirspor-Adanaspor: 3-0
İstanbulspor-Bursaspor: 1-2
Altay-Ekol Göz Menemenspor: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor: 3-1
Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Osmanlıspor-Akhisarspor: 2-1
Puan durumu
Ligin 9. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
10. haftanın maç programı
Ligde 10. haftada oynanacak maçların programı ise şu şekilde:
2 Kasım Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)
16.30 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
3 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Ankara Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Kasım Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: AA