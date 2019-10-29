Spor
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor29 Ekim 2019 Salı 10:03 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 10:09
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında yarın, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.
Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.
Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.
Kaynak: AA
Etiketler: türkiye kupası Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe