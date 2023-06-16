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Spor
AA 16.06.2023 19:40

Giresunspor'da yönetim kurulu göreve devam kararı aldı

Spor Toto Süper Lig'den Spor Toto 1. Lig'e düşen Giresunspor'da yönetim kurulunun göreve devam edeceği bildirildi.

Giresunspor'da yönetim kurulu göreve devam kararı aldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün içinde bulunduğu hassas süreçte gelecek sezonun kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Giresunspor Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulunun tam kadro olarak göreve devam etme kararı aldığı, kulübün geleceği için atılması gereken adımlar konusunda mücadelenin en üst seviyede sürdürülmeye devam edileceği belirtildi.

"Camia olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, milletvekillerimiz, siyasilerimiz, şehrimizin ileri gelenleri, mülki idaremizin yetkilileri, STK'larımız ile iyi günde ve kötü günde koşulsuz olarak takımının yanında yer alan taraftarlarımızın da katılımıyla geniş kapsamlı istişare toplantısı yaparak kulübümüzün geleceği için atılacak adımları ortak akıl ile belirleyeceğimiz bir toplantı düzenleyeceğimizi duyuruyor, camiamızın içinde bulunduğu süreci el birliği ile atlatmak için 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 17.00'da Giresunspor Tesisleri'nde tüm Giresun'u çotanak arma etrafında birlik olmaya davet ediyoruz."

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