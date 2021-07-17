Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına yeniden Hakan Karaahmet seçildi.

Hakan Karaahmet, Giresunspor tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada, herkesin birbirine yardım etmesi, destek olması gerektiğini söyledi.

Görevde bulunduğu süre içinde hep bunu yapmaya çalıştığını dile getiren Karaahmet, tüm camia ile doğru iletişim kurmaya çalıştığını anlattı.

Karaahmet, Giresunspor'un bugün itibarıyla 64 milyon lira borcu olduğuna işaret ederek, "Geçen sezon 65 milyon lira borçla kulübü devraldık. Bu borç miktarından yaklaşık 23 milyon lira ödeme yaptık. 10 milyon lira tahta dediğimizi federasyona, 12 milyon lira civarında da Fiba Facktoring'e borç ödendi" dedi.

Giresunspor'un yönetim kurulu

Daha sonra yapılan seçime tek aday olarak katılan Karaahmet, yeniden başkanlığı getirildi.

Yönetim kurulu ise Muzaffer Aygün, Harun Bahat, Erol Karadere, Nahid Yamak, Abdulselam Çağırıcı, Mustafa Tütüncü, Fuat Guguloğlu, Ferhat Karademir, İsmail Kurt, Sinan Akgün, Halil İbrahim Önal, İbrahim İnaç, Zafer Olgun, Tahsin Çoban ve Gürkan Temür'den oluştu.