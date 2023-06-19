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Spor
AA 19.06.2023 16:55

Giresunspor yerli oyunculardan kadro oluşturacak

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, transfer yasağı nedeniyle sezonun ilk yarısında altyapı takviyeli yerli oyunculardan kurulu kadroyla mücadele edeceklerini söyledi.

Giresunspor yerli oyunculardan kadro oluşturacak

Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, yönetim kurulu olarak göreve devam etme kararının ardından yeni sezon planlamasına başladıklarını söyledi.

"Tamamen yerli oyunculardan kurulu kadro ile ilk yarıda mücadele edilecek"

Ekiz, bir dönem transfer yasaklarının bulunduğunu, bu nedenle yerli mevcut oyuncular ve altyapıdan yapılacak takviyelerle kadro oluşturacaklarını belirtti.

"Maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı yabancı oyuncu maalesef ilk yarıdaki kadromuzda yer almayacak. Tamamen yerli oyunculardan kurulu kadro ile ilk yarıda mücadele edilecek. Alabileceğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Ocak ayında yasağımız biteceği için devre arası transfer döneminde kadromuza kaliteli isimler katarak sezonu tamamlamak hedefimiz."

"İrfan Buz ile görüşeceğiz"

Ekiz, teknik direktörlük için ilk adaylarının İrfan Buz olduğunu ifade etti.

"Kendisi ile görüşeceğiz. Anlaşma zemini arayacağız. İrfan Buz olmadığı takdirde görüşmelerimize diğer belirleyeceğimiz isimlerle devam edeceğiz."

Emrullah Ekiz, yeni sezon hedefleri arasında kulübün borç miktarının düşürülmesi ve kulübe yeni bir tesis kazandırılmasının yer aldığını sözlerine ekledi.

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