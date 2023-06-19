Galatasaray'da ilk hedef Leandro Paredes

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak sarı kırmızılılar, orta alana takviye yapmayı amaçlıyor.

Yönetim, Avrupa'da başarı yakalayacak bir takım kurmayı planlıyor. Bu nedenle, geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Lucas Torreira'nın takımda kalması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun yanına dikkat çekici bir isim alarak o bölgeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın orta saha adayları arasında öne çıkan isim Leandro Paredes. Geride kalan sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu, Paris Saint Germain'e geri döndü.

Fransız ekibiyle 1 senelik sözleşmesi bulunan Paredes, kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Paredes için Paris ekibiyle yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

Bu transfer, önümüzdeki hafta olumlu veya olumsuz bir sonuca varacak. Paredes'in milli takımdan yakın arkadaşı Icardi de, 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Leandro Paredes, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.