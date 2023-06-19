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Spor
AA 19.06.2023 16:30

Halter camiasının acı günü

Eski Türkiye Halter Federasyonu başkanlarından Kenan Nuhut, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Halter camiasının acı günü
[Fotoğraf: AA arşiv]

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk sporunun önemli isimlerinden, Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı görevini 1997-1998 ve 2000-2004 yıllarında yapmış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, CHP Spor Komisyonu Başkanı Kenan Nuhut, hayata gözlerini yumdu. Tüm camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kenan Nuhut için 20 Haziran Salı günü saat 14.00'te Arif Nusret Say Halter Salonu önünde tören düzenlenecek. Merhumun naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. ​​​​​​​


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