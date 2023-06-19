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Spor
AA 19.06.2023 16:20

Okan Kocuk Galatasaray'a veda etti

Galatasaray Kulübü, sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk için teşekkür mesajı yayımladı.

Okan Kocuk Galatasaray'a veda etti

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesinde renklerine kattığı Okan Kocuk'u bir sezon Giresunspor'a kiraladı. Okan Kocuk, sarı-kırmızılı forma altında 3 sezonda 29 resmi maçta forma giydi.

Galatasaray'dan Kocuk'a teşekkür

Bu arada Galatasaray Kulübü de sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk için teşekkür mesajı yayımladı.

"Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz."


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