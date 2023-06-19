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Spor
AA 19.06.2023 16:15

Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.

Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, son olarak da Çaykur Rizespor formasını terleten Gökhan Gönül, futbolu bıraktığını açıkladı. 

"Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak, duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim."

"Tüm futbol emekçilerine teşekkür ederim"

Gökhan Gönül, kariyerini geçirdiği kulüplere teşekkür etti.

"Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder, başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım. Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun. Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim."

"Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım"

"En özel teşekkürü, sona sakladım. Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım, ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle."

Kariyerinde 8 kupa var

66'sı A Milli Takım'da toplam 601 resmi maçta forma giyen Gökhan Gönül, 25 gol atıp, 77 kez de asist yaptı.

Gökhan Gönül'ün kariyerinde, 1’i Beşiktaş, 2’si Fenerbahçe ile olmak üzere 3 Süper Lig şampiyonluğu, Fenerbahçe ile 2 Türkiye Kupası, 3 de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.


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