Hüseyin Eroğlu Stefan Kuntz'u ziyaret etti

Ay-yıldızlı ekibin kampına gelen Hüseyin Eroğlu, Kuntz ile yaptığı görüşmede, milli takımın Samsun'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip Galler müsabakası için Alman teknik adama başarılar diledi.

Kuntz da ziyaretten dolayı Eroğlu'na teşekkür etti, Yılport Samsunspor'un Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle kendisini kutladı.

Görüşmenin sonunda Eroğlu, Kuntz'a üzerinde adının yazılı olduğu Samsunspor forması hediye etti, Kuntz da Eroğlu'na üzerinde Altınordu'dan öğrencisi olan Cengiz Ünder'e ait imzalı A Milli Takım forması armağan etti.

Ziyarette, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Yılport Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar da yer aldı.

Milli Takım ter idmanı yaptı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda bu akşam Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, sabah ter idmanı gerçekleştirdi.

Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'ndeki antrenmanı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.