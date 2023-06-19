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Spor
TRT SPOR 19.06.2023 16:45

Romain Saiss Marsilya'nın radarında

Beşiktaşlı Romain Saiss’e Marsilya'nın ilgisi var. Fransa temsilcisi, Faslı oyuncu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Romain Saiss Marsilya'nın radarında

Beşiktaşlı Romain Saiss, Marsilya'nın radarına girdi. Ayrılmak istediğini yönetime bildiren Faslı futbolcuya, Fransa ekibinin ilgisi var.

Marsilya kulübü, deneyimli savunmacı için teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi Saiss'in satışından en az 4 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor.

Marsilya ise 3 milyon euroluk teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Nottingham Forest'in ilgisi sürüyor

Geçtiğimiz devre arasında Saiss için nabız yoklayan Nottingham Forest’in ilgisi devam ediyor.

İngiltere Premier Lig temsilcisinin de önümüzdeki günlerde 33 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlılara resmi teklif yapması bekleniyor.

Geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Romain Saiss, siyah beyazlı formayla 26 maça çıktı. Bu süreçte 1 kez gol sevinci yaşayan deneyimli savunma oyuncusu, 1 de gol pası verdi. 

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