Çotanak Spor Kompleksi antrenman sahasında Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelen Giresun Valisi Enver Ünlü, daha sonra kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile yeni stadyumda incelemelerde bulundu.

Enver Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, stadyumun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrinin tamamlandığını söyledi. Ünlü, beklenen sona yaklaşıldığını dile getirdi.

"İnşallah ligin ikinci yarısında Giresunspor, maçlarını yeni stadyumunda oynayacak. Bu takım bu stadı hak ediyor, bu stat da bu takıma layık bir stadyum oldu."

[Fotoğraf: AA]

"7 gün 24 saat spor ve sporculara hizmet edecek bir yer"

Giresunspor'un ligde başarılı bir grafik sergilediğine işaret eden Ünlü, başarıları dolayısıyla tüm oyuncular ve teknik heyeti tebrik etti.

Ünlü, kompleks içerisindeki olimpik yüzme havuzunun ise mart ayında uluslararası organizasyonla açılışının yapılacağını kaydetti.

"Burası sadece stadyum değil bir kompleks. Jimnastik sahaları, basketbol sahalarıyla burası 7 gün 24 saat spor ve sporculara hizmet edecek bir yer. Vatandaşlarımızın vakit geçireceği güzel bir yer."

[Fotoğraf: AA]

Vali Enver Ünlü, Çotanak Spor Kompleksi'nin yapımı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.