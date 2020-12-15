Galatasaray'ın tek golünü penaltıdan 44. dakikada Belhanda kaydetti.

Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın oyunun son dakikalarında maça girebilmesi için süre yetmedi.

İlk kez sarı-kırmızılı ekibin resmi maçında kadroya giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın uzatma bölümünde değişiklik için kenara geldi. Ancak değişiklik yapılamadan hakem maçı sonlandırdı.

Kariyerinde ilk kez A takımda maça çıkma şansı yakalayan Bartuğ, sürenin yetmemesi üzerine bunu gerçekleştiremedi.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitirerek, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı Türkiye Kupası'na bu turdan başladı.

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği ise bu turda aynı ligden Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Misli.com 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'u geçen sarı-yeşilli ekip, 4. turda TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener’in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

14. dakikada sol taraftan Belhanda’ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan’dan seken topu alan Ali Yavuz Kol’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada Arda Turan’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda’nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

PENALTI - 43. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika’ya Mahmuthan Acar’ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 44. dakikada topun başına geçen Belhanda meşin yuvarlağı kaleci Gürkan’ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.

56. dakikada altıpas içerisinden topu alan Arda Turan’ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

70. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

85. dakikada Nebi’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 62 Emre Akbaba), Luyindama, Emin Bayram, Elabdellaoui, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Sekidika (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Arda Turan (Dk. 67 Emre Kılınç), Ali Yavuz Kol

Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik, Metin Güler, Yusuf Bildik, Fahrettin Bıyıklı, Mahmuthan Samet Acar, Nebi Tiryakioğlu, Onuray Köse (Dk. 62 İbrahim Çağrı Oğuz), Erdem Dikbasan (Dk. 62 Furkan Akın), Selman Sevinç (Dk. 87 Alperen Can), Berat Eyüpoğlu, Ahmet Kutluer (Dk. 45 Baha Kısacık)

Gol: Dk. 44 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Ahmet Kutluer, Dk. 69 İbrahim Çağrı Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)