Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da 3 puan Konyaspor'un
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini sürdüren ve henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor, puanını 11'e çıkardı.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk Arabam.com Konyaspor, forveti Muhammet Demir ile 51. dakikada 1-0 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Yenilmezlik serisini sürdüren ve henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor, puanını 11'e çıkardı.
Bitexen Giresunspor ise 6 puanda kaldı.
Etiketler: Giresunspor Konyaspor Süper Lig
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