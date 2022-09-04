Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “İyi bir rakibe karşı oynadık, rakibimiz iyi bir takım. Bugün maçın büyük çoğunluğunda onları kalemize yaklaştırmadık. İlk yarıda kalemize bulan şutları yoktu. İlk yarıda Kayserispor’un tehlikeli atakları Peres’in yaptığı hatada oldu. Oyuncularımız çok iyi bir maç çıkarttı.

Yüksek tempoda baskılı bir oyun oynadık. Taraftarda performansımızı yukarıya çıkartmada çok yardımcı oldular. Yapmamız gereken şey dinlenmek ve bir sonraki maça odaklanmak” diye konuştu.

“Batshuayi için çok mutluyum”

Batshuayi’nin transfer sürecine değinen Jesus, “Forvet transferi için elimizde 3 opsiyon vardı. Bunlardan biri Batshuayi, diğeri Gomez ve bir oyuncu daha vardı. Başkana eğer imkan varsa önceliğimin Batshuayi olduğunu söyledim, Gomez’i değil. Gomez’in özellikleri Serdar Dursun ve Pedro’ya benziyordu. Süreç bu şekilde gelişti ve o buraya geldiği için çok mutluyum” açıklamalarında bulundu.

"Burada kimse Arao’yu benden daha iyi tanımıyor"

Arao’nun performansıyla ilgili ise Jesus şunları söyledi:

“Bugün kolektif olarak bütün takımın performansının ön plana çıktığını düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla konuşmayı tercih etmem ama burada kimse Arao’yu benden daha iyi tanımıyor. Kendisiyle 2 sene çalıştım ve onun değerini biliyorum. Burada bazen maç kaybedildiğinde oyuncuların değeri düşebiliyor ama benim gözümde herhangi bir etkisi olmuyor.

Çünkü ben oyuncularımı tanıyorum. Buradaki oyuncularla her gün ben çalışıyorum, görüyorum. Burada ve dünyanın her yerinde taraftarda teknik direktör gibi futbolu yorumluyor ama kararı teknik direktör veriyor. Arao çok iyi bir maç çıkarttı. Bir önceki maçtaki oyunu onun referansı olarak kabul edilmemeli. Bütün maçlara bakmamız gerekiyor. Ben oyuncularımı böyle değerlendiriyorum.”

Türkiye liginin kalitesini gördüğünde şaşırdığını belirten tecrübeli teknik adam, “Çok fazla bireysel anlamda iyi futbolcu ve iyi futbol oynayan takım var. Her maç zor. Burada maçları kazanmak kolay değil. Teknik, taktik seviye çok yüksek. Yavaş yavaş bu ligi tanıyorum” dedi.

Jesus, takımının transfer süreciyle ilgili gelen soruya ise “Baktığımız zaman Fenerbahçe ligde en çok gol atan takım. Avrupa Ligi’nde oynadığımız maçlarda da çok fazla gol attık. Buna rağmen bir forvet oyuncusu daha aldık. Büyük oyuncularla oynamaya alışığım. Büyük oyuncularla çalıştım ve onlar büyük takımlara gittiler. Ne kadar bu anlamda çok oyuncu olursa o kadar iyi” cevabını verdi.

“Szalai genç ve iyi bir oyuncu"

Jorge Jesus, son olarak ise Szalai’nin transferi hakkında ise “Szalai genç ve iyi bir oyuncu. Onu büyük takımların izlemesi normal. Bu sene Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde iyi performans sergilerse büyük takımlara gidecekler. Avrupa Ligi önemli bir vitrin. Avrupa arenasındaki maçlarda takımları takip ediyorlar. Benim için tabi ki ligi kazanmak çok önemli ama Avrupa’daki performansta önemli.

Türk futbolu içinde önemli. Dışarıdan Türk futbolunun kalitesini insanlar bilmeyebilir. Burada tutkulu ve kaliteli futbol oynanıyor. Avrupa’da da bunu göstermemiz gerekiyor. Maç içerisinde ben de oyuncularla birlikte oynuyorum. Kurduğun iletişimlerle o maçı yaşıyorum. Onlar beni tanıyorlar, maç bittiğimizde oradaki konuşmalar bitiyor. Sahada problemlerle karşılaştıklarında bende aynı problemle karşılaşıyorum. Ama onlarda biliyor ki bu benim huyum” ifadelerini kullandı.