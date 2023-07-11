Gençlik ve Spor Bakanı Bak milli atlet Muhammet Khalvandi'yi tebrik etti

Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, F57 kategorisinde madalya elde eden milli sporcuyu tebrik etti.

"Fransa'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonasında Erkekler Cirit Atma F57 kategorisinde gümüş madalya kazanan sporcumuz Muhammet Khalvandi, yapılan itirazlar sonucu altın madalya almaya hak kazandı. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de kota alan Muhammet Khalvandi’nin başarılarının devamını diliyorum."

Milli sporcu Muhammet, dün yapılan yarışı ikinci sırada bitirerek gümüş madalya almıştı. Ancak milli takım yetkilileri tarafından yapılan itirazlar sonucu Muhammet Khalvandi, altın madalya elde etti.