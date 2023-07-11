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Spor
AA 11.07.2023 17:50

Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı

Hakkari'de, Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Bocce Grup Müsabakaları, 14 ilden 108 sporcunun katılımıyla başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı
[Fotograf: AA]

Organizasyon kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen sporcular, ellerinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı çalışanların isimlerinin yazılı olduğu dövizlerle Merzan Futbol Sahası'na kadar yürüdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, farklı illerden 27 takımdan sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sporculara başarı dileyen Demir, kentin artık birçok spor faaliyetine ev sahipliği yaptığını, bundan sonra da yapmaya davam edeceğini aktardı.

Isınma süresinin ardından sporcular, derece için mücadele etti.

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