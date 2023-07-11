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Spor
AA 11.07.2023 17:54

MKE Ankaragücü Store'da yeni dönem başladı

Türkiye'nin köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü, kendi giyim mağazasında kulüp tarafından üretilen ürünlerin satışına başladı.

MKE Ankaragücü Store'da yeni dönem başladı

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Ankaragücü Store'da yeni bir dönemin başladığını söyledi.

"Kendi ürünlerimizi Ankaragücü Store'da satışa sunduk"

Aytekin, sportif başarının yanında sosyal yaşamda da taraftarların yanında olduklarını göstermek amacıyla önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

"Kulübümüzün yenilikçi ve profesyonel bakış açısıyla Ankaragücü markasını hak ettiği yerde konumlandırmak adına perakende sektöründe 19 yıllık deneyimi olan bir firma ile iş birliği oluşturduk. Çeşitliliği çok olan kendi ürünlerimizi Ankaragücü Store'da satışa sunduk ve bu da mağazamızın yıl sonu hedeflenen kârlılık rakamlarına ulaşmasına katkı sağlayacak. 100 farklı kadın, erkek ve çocuk ürün grubundan oluşan model, mağazalarda satışa sunulmuştur."

Hüseyin Aytekin, taraftarların günlük yaşamda giyebileceği ürünleri mağazanın kısa süre sonra açılacak internet sitesinden temin edebileceğini dile getirdi.

"E-ticaret sitesinin kurulumunu yapıyor, günümüze uygun online pazar alanı oluşturma sistemini kısa süre içerisinde taraftarlarımızla buluşturuyoruz. Dünya markalarının ve önde gelen yurt dışı kulüplerin e-ticaret sitelerinde sunulan birçok avantajı da taraftarlarımızla buluşturacağız. Taraftarlarımız, günlük tempolu hayatlarında rahatlıkla takımın ürününü kullanabilecek. Kulüp logosunu farklı tasarımlarla ürünlerimize koyduk. Böylece taraftarlarımız takımın ürününü her yerde rahatlıkla giymenin keyfini yaşarken, kulübe de destek olacaklar."


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