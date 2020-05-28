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Gençlerbirliği'nde testler negatif çıktı
Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktorları tarafından test yapıldığı belirtilerek, "Covid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.
Testlerin negatif çıkması üzerine Gençlerbirliği, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Etiketler: gençlerbirliği koronavirüs testiSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:28
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