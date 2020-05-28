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Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş, teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs tarama testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.
Açıklamayı siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü yaptı.
"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Etiketler: koronavirüs testleri BeşiktaşSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:22
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