Haber Giriş: Kaynak: AA
Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si ertelendi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.
Yarışın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda Grand Prix'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.
Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.
Hollanda Grand Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti.
Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.
Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
Etiketler: Formula 1 Dünya Şampiyonası Hollanda Grand PrixSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:05
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