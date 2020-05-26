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McLaren 1200 kişiyi işten çıkaracak
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Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, koronavirüs salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.
Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.
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