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Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak
2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.
Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.
Etiketler: Belçika kupa finali Club Brugge antwerpSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:10
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