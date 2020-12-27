Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde koronavirüs vakası
Gençlerbirliği, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
Futbolcunun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatıldı.
Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 27, 2020
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/EzEWykKVij
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs
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