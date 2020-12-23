Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gençlerbirliği'nde 5 koronavirüs vakası
Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi test yapıldı.
3 futbolcu ve 2 kulüp personelinde koronavirüs tespti edildi. Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başladı.
DG Sivasspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 23, 2020
İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/3vzTGPDQNA
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs Süper Lig
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