Fenerbahçe'nin gollerini 45+2.dakikada Nazım Sangare, 60. dakikada Marcel Tisserand, 85. dakikada Luis Gustavo, 89. dakikada Mert Hakan kaydetti.

Medipol Başakşehir'in golünü ise 6. dakikada Mahmut Tekdemir attı.

Başakşehir'de Rafael maçın 69. dakikasında, aynı pozisyonda gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı.

71. dakikada Başakşehir Teknik Direktörü Okan Burak da saha kenarındaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

74. dakikada Başakşehir'de İrfan Can Kahveci de üst üste gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Başakşehir sahada 9 kişi kaldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle haftayı 26 puanla kapattı. Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Başakşehir Deniz Türüç ile frikik kullandı. Onun soldan ortasında top önce Skrtel'in vuruşunda direkten döndü ardından Mahmut Tekdemir'in dokunuşu gol oldu. 0-1

25. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın yumrukladığı top, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Thiam'dan dönen meşin yuvarlak bir kez daha İrfan Can'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta top üstten auta çıktı.

27. dakikada Caner Erkin'in sağdan içeriye çevirdiği topa altıpasın içinde Thiam ayak koydu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

GOL - 45+2. dakikada Fenerbahçe ilk yarıda skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan ortası kaleci Volkan'dan sekti Nazım Sangare topu tamamladı ve ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 60. dakikada VAR incelemesinin ardından köşe vuruşu kullanıldı. İçeri yapılan ortaya Tisserand önce kafayla daha sonra ayakla vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL - 85. dakikada Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sol çaprazdan ceza sahası içinden şutunu gönderdi ve topu filelerle buluşturdu. 3-1

GOL - 89. dakikada Fenerbahçe dördüncü golü de buldu! Mert Hakan Yandaş, ceza sahası içinden sol ayakla sert vuruşuyla skoru 4-1'e getirdi.

Stat: Ülker.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi.

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli

Goller: Dk. 6 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 45+2 Nazım Sangare, Dk. 60 Marcel Tisserand, Dk. 85 Luis Gustavo, Dk. 89 Mert Hakan (Fenerbahçe)