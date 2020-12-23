Gazinatep Futbol Kulübünün gollerini 9. ve 25. dakikalarda Maxim, 57. dakikada 57 Jefferson ve 79. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Gaziantep Futbol Kulübü, 24 puana yükseldi. Kasımpaşa, bu yenilgi ile 18 puanda kaldı.

Maç öncesi iki takım oyuncuları, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 6. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Aytaç Kara'nın orta sahadan geriye doğru hatalı pasında topu Tarkan Serbest'ten önce kontrol eden Dicko, kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kaldı. Ceza sahasında Ertuğrul'dan sıyrılmak isteyen Dicko yerde kalırken, maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 8. dakikada Maxim, kullandığı penaltı vuruşunda topu ağlara göndererek Gaziantepspor'u 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.

GOL - 25. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında yapılan orta sol kanattaki Oğuz'a geldi, ortadaki Maxim'i topla buluşturdu. Ceza alanı ön çizgisi üzerinden düzgün bir vuruşla Romanyalı oyuncu hem kendisinin hem de takımının ikinci golüne imza attı. 0-2

40. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında top son olarak ceza sahası dışındaki Maxim'in önünde kaldı. Rumen oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 57. dakikada Mirallas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Gaziantep FK'yı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. 0-3

72. dakikada Yusuf Erdoğan, ceza sahası çizgisinin hemen dışından kullandığı serbest atışta topu sol köşeye gönderdi. Kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 79. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK ataında ceza alanında topla buluşan Muhammet Demir dönerek vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşma, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 10 Tirpan), Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Yasin Dülger), Hajradinovic (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 59 Alan), Hodzic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 81 Olkowski), Maxim (Dk. 81 Kozulj), Jefferson (Dk. 85 Furkan Soyalp), Mirallas, Kenan Özer (Dk. 68 Muhammet Demir), Dicko (Dk. 68 Vetrih)

Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 25 Maxim, Dk. 57 Jefferson, Dk. 79 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 16 Güray Vural, Dk. 20 Tosca (Gaziantep FK), Dk. 52 Hodzic, Dk. 83 Brecka (Kasımpaşa)