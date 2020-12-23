Lionel Messi rekora doymuyor. Barcelona, İspanya Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Valladolid'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada 1 gol atan Messi, kariyerindeki 644'üncü golüne imza attı. Arjantinli yıldız bu golle birlikte Brezilyalı efsane Pele'yi geride bıraktı.

Santos kariyerinde 643 gol atan Pele'yi geçen Messi, tek kulüpte atılan gol rekorunu kırmış oldu.

46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748'inci maçında 644'üncü golünü kaydetti.

Pele rekorunun egale edilmesinden sonra geçtiğimiz hafta Messi'ye bir tebrik mesajı göndermişti.

"Tarihi başarın için seni tebrik ederim. Her şeyden de öte Barcelona'daki harika kariyerin için tebrikler."