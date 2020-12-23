Alanyaspor Yeni Malatyasapor'a takıldı
Süper Lig'in 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, 1-1 berabere kaldı.
Aytemiz Alanyaspor'da kan kaybı sürüyor. Akdeniz ekibi, ligin 14. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Alanyaspor'un golünü 33. dakikada Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'ın golünü 60. dakikada Adem Büyük attı.
Ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor puanını 27'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor da puanını 20'ye çıkarttı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.
17. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.
GOL - 33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Efecan Karaca'nın derinlemesine pasında Babacar, meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan çektiği şutta top filelerle buluştu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında, Juanfran topu ceza sahasındaki Babacar'a çıkardı. Babacar'ın yakın mesafeden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
GOL - 60. dakikada Yeni Malatyaspor skora ortak oldu. Umut Bulut'un sağ kanattan yaptığı orta kaleciden sekti. Kale önünde topla buluşan Adem Büyük topu filelere gönderdi. 1-1
70. dakikadaki Alanyaspor atağında Salih Uçan, yerden bir pasla Babacar'ı topla buluşturdu. Babacar'ın ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.
79. dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye'nin uzun pasında Tetteh topla buluştu. Ceza alanına giren Tetteh, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Tetteh'in vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları.
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 62 Salih Uçan), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar (Dk. 81 Mustafa Pektemek)
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah (Dk. 89 Fofana), Ndayishimiye, Olcay Şahan (Dk. 46 Tetteh), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90+4 Topalli), Adem Büyük (Dk. 86 Zeki Yavru), Umut Bulut
Goller: Dk. 33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 60 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Bakasetas, Dk. 82 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Acquah, Dk. 83 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)