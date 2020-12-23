Sivas-Ankara kara yolu üzeri Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar Bölgesi'ndeki aygır depolarında, "Hamidiye Kültür Parkı" projesi kapsamında geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sivas Valiliği'nin himayelerinde İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin, ata sporu ve geleneksel kültürün yaşatıldığı cazibe merkezine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sivas Valisi Salih Ayhan bölgenin 251 bin metrekarelik alanda Osmanlı döneminde saraya at yetiştiren bir yer olduğunu söyledi.

2021 yılının ortasında hizmetine açılması planlanıyor

Ayhan, her yaş grubuna hitap edecek harika bir mekan inşa ettiklerini dile getirdi.

"Aralık ayının sonu, kısıtlamalar var. Bu tür büyük inşaatlar da kısıtlamalardan muaf. Çok yoğun ve hummalı bir şekilde bu soğukta çalışmalar devam etmektedir. Maksat ve muradımız 2021 yılının ortasında burayı vatandaşlarımızın hizmetine açmak. Sadece Sivas için değil, bölge için çok büyük cazibe merkezi olacak. 11 tarihi sivil mimari örneği var. Bunların her birine bir fonksiyon vereceğiz. Müze, kitap kafe, Abdülhamit Han Evi, restoran, veteriner kliniği, tarım müzesi, el sanatları çarşısı, hediyelik eşya satış birimleri var. 11 yapıya ilave olarak, Nuri Demirağ Gök Bilim Merkezi, organik ürünler satış yeri, park, uluslararası atlı spor müsabaka alanları, Minia Sivas, kır kahvesi, çadır restoran, yürüyüş alanları, macera parkı, aktif engelli yaşam merkezi var. Harikulade bir peyzaj planlamamız var."

[Fotoğraf: AA]

Şampiyon atlara ev sahipliği yapacak

Alana yaklaşık 50 bin bitki türü ve ağaç dikeceklerini, açık hava müzesi gibi yapacaklarını aktaran Ayhan, buranın, insanların nefeslendiği bir yer haline geleceğini ifade etti.

Ayhan, 2021 yılında Yüksek Hızlı Tren'in gelmesiyle burada çok yoğun bir hareketlilik olacağına inandıklarını belirtti.

"Şehrimizi 2021 yılında güzel bir hizmete kavuşturacağız. Tarihi eserlerimizin restorasyonunu yaparken geçmişle bağını koparmamaya çalışıyoruz. Savaş Atları Müzesi, uluslararası atlı spor müsabaka alanları oluşturuyoruz. SSportif müsabakaların yapılacağı, atların yetiştirileceği ve eğitimlerinin verileceği bir mekan olacak. Burada şampiyon atlar ve güzel müsabakalar olacak."