Süper Lig’in 14.haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Ankaragücü’nde koronavirüs şoku yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine, Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."