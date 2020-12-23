Denizlispor çıkışını sürdürdü
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de çıkışını sürdürdü. Yeşil siyahlılar deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Kötü gidişin önüne geçemeyen ev sahibi takım, üst üste beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Denizlispor'un gollerini 36 ve 55. dakikalarda Rodallega kaydetti. Erzurumspor'un golünü ise 69. dakikada Emrah Başsan attı.
Yukatel Denizlispor bu galibiyetle 12 puna yükseldi. Erzurumspor ise 9 puanla ligde son sırasında kaldı.
Maç öncesi iki takım oyuncuları Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Sagal'ın sert şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Kayacan Erdoğan güçlükle kornere çeldi.
23. dakikada ev sahibi ekibin rakip ceza alanında kurduğu baskı sonucunda topu kazanan Sadiku, ceza alanı dışından sert vurdu ancak kaleci Cenk Gönen topu köşeden çıkarmayı başardı.
GOL - 36. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakalorz'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega'nın, rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 55. dakika yine sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Rodallega ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.
66. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Emrah Başsan'ın ortasında Osman Çelik topla buluştu. Son anda araya giren savunma, topu kornere attı.
67. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında Hasan Hatipoğlu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
GOL - 69. dakikada sağ kanattan gelen BB Erzurumspor atağında İbrahim'den aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan, uzak direğe harika bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 1-2
72. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında topla buluşan Ricardo Gomes dönerek şutunu çekti. Kaleci Hüseyin Altıntaş, iyi bir refleksle topu uzaklaştırdı.
77. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında, topla ilerleyen ve ceza alanına giren Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
86. dakikada kontratağa çıkan konuk ekipte Rodallega, rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
87. dakikada ev sahibi ekibin atağında Novikovas, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir.
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 46 Novikovas), Sissoko (Dk. 62 Emrah Başsan), Sadiku (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Ricardo Gomes (Dk. 82 Oltan Karakullukçu)
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen (Dk. 42 Hüseyin Altıntaş), Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Recep Niyaz (Dk. 77 Muhammet Özkal), Bakalorz, Sacko (Dk. 46 Mesanovic), Aissati, Sagal (Dk. 81 Özer Özdemir), Rodallega
Goller: Dk. 36 ve 55 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Sacko, Dk. 90+1 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 45+1 Donald, Dk. 82 Gökhan Kardeş, Dk. 89 Kaan Kanak, Dk. 90+2 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)