Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdullah Avcı ve futbolcular Özkan Sümer'i unutmadı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, dün hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, dün hayatını kaybeden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımız, dün hayatını kaybeden kulübümüzün efsanelerinden Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 23, 2020
Detaylar https://t.co/Rw2Rwpfu0w pic.twitter.com/FCF02tMW3h
Hatayspor ile oynanan müsabakadan dolayı cenaze törenine katılamayan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer için dua etti. Oyuncular, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı.
Etiketler: Abdullah Avcı Trabzonspor
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