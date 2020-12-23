Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, dün hayatını kaybeden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımız, dün hayatını kaybeden kulübümüzün efsanelerinden Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti



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Hatayspor ile oynanan müsabakadan dolayı cenaze törenine katılamayan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer için dua etti. Oyuncular, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı.