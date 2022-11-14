Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaştı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. Dalcı için 15 Kasım Salı günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.
MKE Ankaragücü ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Dalcı, sarı-lacivertli ekibi bu sezon başında Spor Toto Süper Lig'de de çalıştırmıştı. Dalcı ile MKE Ankaragücü'nün yolları 4. haftada alınan 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası ayrılmıştı.
Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde, son iki lig maçında kulübede takım antrenörlerinden Medet Coşkun yer almıştı.
Spor Toto 1. Lig'de 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 7 puanla 18. sırada bulunuyor.
Etiketler: Gençlerbirliği
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