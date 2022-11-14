Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor oynayacağı maç Taksim'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelendi. 13 maçta 22 puan toplayan siyah beyazlılar, Dünya Kupası için lige verilen araya 8. sırada girdi.

Beşiktaş, yaklaşık 1,5 aylık arayı iyi değerlendirmek istiyor. Siyah beyazlı oyuncular 10 günlük iznin ardından ilk etap kamp çalışmalarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

Şenol Güneş defanstaki sorunlara çözüm arıyacak

Beşiktaş, 5 Aralık'ta Antalya'da ikinci etap kampına girecek. Siyah beyazlılar, 18 Aralık'a kadar sürecek kamp boyunca en az 5 hazırlık maçı yapacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, ekibinden geniş bir rapor istedi. Deneyimli çalıştırıcı, bu rapor doğrultusunda kamp programını oluşturacak ve özellikle defansta yaşanan sorunlara çözüm bulmaya çalışacak.

Şenol Güneş, pozisyon alma konusunda da özel çalışmalar gerçekleştirecek.

Güneş'ten yönetime rapor

Şenol Güneş, kamptaki futbolcuların yanı sıra Dünya Kupası’na giden oyuncularının da performansını yakından takip ederek hazırlayacağı transfer raporunu yönetime iletecek.

Bu arada, Rachid Ghezzal'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Cezayirli futbolcunun, 2 aylık tedavinin ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.