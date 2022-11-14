Alanyaspor'un asbaşkanlarından iş insanı Oktay Cebeci, yaklaşık 1 yıl önce yakalandığı pankreas kanserine yenik düştü.

Alanyaspor yöneticiliğinin yanı sıra ilçede yaptığı hayır işleriyle tanınan Cebeci'nin mayıs ayından bu yana kemoterapi gördüğü belirtildi.

Cebeci'nin ölümü sonrası Alanyaspor Kulübü başta olmak üzere birçok kulüp ve spor adamı taziye mesajı yayımladı.

Asbaşkanlarımızdan Sayın Oktay Cebeci’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. #CorendonAlanyaspor pic.twitter.com/OVR5AIUcfR — Corendon Alanyaspor (@Alanyaspor) November 13, 2022

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Oktay Cebeci için taziye mesajı yayımladı.

"Corendon Alanyaspor Kulübü asbaşkanlarından Oktay Cebeci'nin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. 74 yaşında hayatını kaybeden Merhum Oktay Cebeci'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyorum."

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Oktay Cebeci için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Corendon Alanyaspor Kulübü Asbaşkanı Oktay Cebeci'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Oktay Cebeci'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Corendon Alanyaspor Kulübü Asbaşkanı Oktay Cebeci'nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhum Oktay Cebeci'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/oEUq42gsdF — TFF (@TFF_Org) November 14, 2022

İş insanı Oktay Cebeci'nin cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip Alanya'da bulunan Oktay Hanife Cebeci Camii'nde kılınan namazın ardından Bektaş Aile Mezarlığına defnedildi.