Spor Toto 1. Lig'de son sırada yer alan başkent ekibinin taraftarları, akşam saatlerinde kulüp binası önünde bir araya geldi.

"Taraftar burada yönetim nerede", "Sadece Gençlerbirliği" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, özellikle isim sponsorluğuna tepki gösterdi.

Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, taraftarlarla görüşerek yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.