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Spor
AA 22.10.2023 20:03

Geleneksel okçulukta 100. Yıl Türkiye Şampiyonası sona erdi

Geleneksel okçulukta Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Geleneksel okçulukta 100. Yıl Türkiye Şampiyonası sona erdi
[Fotograf: AA]

Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki 3 gündür süren organizasyona 35 ilden 645 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporcular

Şampiyonada bireysel 8-9 yaş kategorisi yarışlarında erkeklerde Asım Talha Buksu, kızlarda Nazlı Hilal Kavak, 10-11 yaş kategorisi erkeklerde Kerem Kemiksiz, kızlarda Fatma Nur Taner, 12-13 yaş kategorisi erkeklerde Mustafa Kerem Ayrancı, kızlarda ise Zeynep Meryem İrdam birinci oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Takım müsabakaları 12-13 yaş kategorisi yarışlarında ise erkek ve kızlarda Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birincilik elde etti.

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