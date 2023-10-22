Geleneksel okçulukta 100. Yıl Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki 3 gündür süren organizasyona 35 ilden 645 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporcular

Şampiyonada bireysel 8-9 yaş kategorisi yarışlarında erkeklerde Asım Talha Buksu, kızlarda Nazlı Hilal Kavak, 10-11 yaş kategorisi erkeklerde Kerem Kemiksiz, kızlarda Fatma Nur Taner, 12-13 yaş kategorisi erkeklerde Mustafa Kerem Ayrancı, kızlarda ise Zeynep Meryem İrdam birinci oldu.

[Fotoğraf: AA]

Takım müsabakaları 12-13 yaş kategorisi yarışlarında ise erkek ve kızlarda Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birincilik elde etti.