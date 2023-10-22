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Spor
İHA/AA 22.10.2023 18:23

Samsun'dan gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Y. Samsunspor, RAMS Başakşehir’i ağırladı. Mücadeleden gol sesi çıkmadı.

Samsun'dan gol sesi çıkmadı
[Fotograf: İHA]

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetti.

Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir'in 8 puanı bulunuyor.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Samsunspor'un ise 2 puanı bulunuyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Soner Gönül’ün ceza sahası sol çaprazın çektiği şutu kaleci Volkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

13. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar giren Tırpan’ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.

36. dakikada defanstan çıkarken kazanılan topta ceza sahası cephesinden topa iyi vuran Marius’un şutu direğin solundan az farkla dışarı gitti.

38. dakikada ceza sahasına gönderilen ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo’nun şutu direkten oyun alanına geri döndü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere  tamamlandı.

54. dakikada Pelkas’ın pasında topu filelere yollayan Keny’in golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

61. dakikada Holse’nin serbest vuruştan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ercan’ın kafa vuruşunda direğin solundan dışarı çıktı.

67. dakikada Soner’in pasında ceza sahasında kaleyi karşısında gören Holse’nin şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

85. dakikada Zeki'nin ceza sahasına gönderdiği topa son anda ayak uzatan Ercan’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

Mücadele 0-0 berabere tamamladı. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Zeki dk. 72), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Emre Kılınç, Flavien Tait (Muahammet Ali dk. 82), Ait Bennasser (Osman dk. 85), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk 82), Ercan Kara (Dimata dk. 85), Marius Mouandilmadji

Başakşehşir: Volkan Babacan, Leo Dubois (Ömer Ali dk. 85), Ousseynou Ba, Leo Duarte, Jerome Opoku, Deniz Türüç (Dennis dk. 67), Berkay Özcan (Karzev dk. 75), Danijel Aleksic (Emirhan dk. 67), Dimitrios Pelkas (Serdar dk. 75), Joao Figueiredo, Paulin Keny

Sarı kart: Emre, Marius (Samsunspor), Dubois, Ba (RAMS Başakşehir )

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Hakan Karabalcık

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