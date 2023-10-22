Fenerbahçe yoluna namağlup devam ediyor

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Kasımpaşa maçı 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Kartal, Jayden Oosterwolde’nin yerine Bright Osayi Samuel’e görev verdi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Konyaspor maçının ilk 11’inden 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Demirel, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi yerine Recep Burak Yılmaz’a; sol kanatta ise Lamkel Ze yerine Joelson Fernandes’e forma verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!"

Futbolcular, sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!" yazılı pankart ile çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı toplam 17 maçın tamamını kazandı. Puan kaybı yaşamadan yoluna devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftayı 27 puanla lider kapattı.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, ise ligin 9. haftasında Fenerbahçe karşısında ilk mağlubiyetini aldı.

Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, karşılaşmayı tirübünden takip etti.

[Fotoğraf: İHA]

Edin Dzeko, Süper Lig’de gol sayısını 7’ye çıkardı

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 3 lig maçında gol sevinci yaşadı.

Bosna Hersekli forvet, Hatayspor karşısında 39. dakikada takımın 3. golünü kaydeden isim oldu.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 9 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 75. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

Sebastian Szymanski 9. golünü attı

Polonyalı orta saha, 7. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligde Samsunspor, Antalyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Hatayspor filelerini havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de başarılı performans göstererek 3 golle katkı sağlamıştı.

Szymanski, bu sezon toplam 9 gol, 4 asist üretti. Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 74. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 7. dakikada Dusan Tadic’in sol taraftan içeri çevirdiği topa Sebastian Szymanski, altıpas çizgisi üzerinde kaleci Erce’den önce ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

[Fotoğraf: AA]

GOL - 15. dakikada sağ taraftan içeri doldurulan topu Hatayspor savunmasında Burak Yılmaz kafa vuruşu ile uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Osayi Samuel’in sol ayağı ile ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

[Fotoğraf: DHA]

37. dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Szymanski’nin ceza yayı üzerinden sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

GOL - 39. dakikada kaleci Erce Kardeşler'in pasında araya giren Fred, topu hızlı bir şekilde en uçtaki Dzeko’ya gönderdi. Bu oyuncunun soluna çekerek yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, Erce’nin sağından ağlarla buluştu. 3-0

[Fotoğraf: İHA]

42. dakikada Szymanski ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin şutunda kaleci Erce, meşin yuvarlığı oyun alanına geri çevirdi.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46. dakikada Hatayspor atağında sağ taraftan yapılan ortada savunmadan dönen topla buluşan Dadashov’un şutunda kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

GOL - 55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ghoulam’ın kullandığı serbest vuruşta top, sol kale direğine ve kaleci Livakovic’e çarparak ağlara gitti. 3-1

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayı gerisinden kullandığı frikikte meşin yuvarlak, kaleci Erce’nin solundan filelerle buluştu. 4-1

[Fotoğraf: İHA]

78. dakikada Bashiru’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Livakovic, topu son anda kornere çeldi.

GOL - 90+3. dakikada Samet Akaydin'in hatalı pasında topu kapan Rayane Aabid, ceza yayına yakın bir noktadan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2

[Fotoğraf: İHA]

Mücadele, Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Rodrigo Becao (Samet Akaydin dk. 84), Alexander Djiko, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Ryan Kent dk. 83), Sebastian Szymanski (Miha Zajc dk.74), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 87), Edin Dzeko (Umut Nayir dk. 75)

Hatayspor: Erce Kardeşler, Burak Yılmaz (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46 (Görkem Sağlam dk. 73), Marcelin Kilama, Burak Bekaroğlu, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massanga (Carlos Strandberg dk. 46), Giorgi Aburjania (Rayane Aabid dk. 89), Rigoberta Rivas, Dele Bashiru, Joelson Fernandes (Didier Lamkel dk. 46), Renat Dadashov

Goller: Sebastian Szymanski (dk. 7), Osayi Samuel (dk. 15), Edin Dzeko (dk. 39), İrfan Can Kahveci (dk. 63) (Fenerbahçe), Faouzi Ghoulam (dk. 55), Rayane Aabid (dk. 90+3) (Hatayspor)

Sarı kart: Becao (Fenerbahçe), Dele Bashiru, Marcelin Kilama, Burak Bekaroğlu, Didier Lamkel (Hatayspor)

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz