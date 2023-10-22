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Spor
AA 22.10.2023 20:00

Türkiye Drift Şampiyonası sona erdi

2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Drift Şampiyonası sona erdi
[Fotograf: AA]

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Lastik.com sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen şampiyonanın son yarışında 16 araç mücadele etti.

Antrenman turlarıyla başlayan yarışlarda, elemelerin ardından finallere geçildi.

Dereceye giren sporcular

Pro kategorisinde ilk 3 sıra Çağlar Küçükdumlu, Reza Fahim Keykhosravi ve Bora Bağ'dan oluştu.

Pro 2 kategorisinde Berkan Akbulut birinci, Adem Ay ikinci, Malika Rajabi üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Özge Kılcı birinciliği, Malika Rajabi ikinciliği, Hande Tancar ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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