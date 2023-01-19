Atatürk Barajı Gölü'nde yer alan tesis, sporcuların durgun su üzerinde yaklaşık 17 kilometrelik antrenman yapacağı kulvarla dikkati çekiyor. Tesis içerisinde ise 25 sporcunun konaklama, barınma ve beslenme gibi ihtiyacının karşılanabildiği imkanlar tanınıyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nin kürek camiası tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ertürk, tesisin antrenmanlarda sporcuların beğenisini kazandığını aktardı.

"Suyun dağların arasında alçakta kalması sebebiyle kesinlikle su dengeyi bozmuyor. 17 kilometrelik düz bir antrenman yapılabilecek alan var. Bu, bizim programımızda ciddi bir gereksinim. Öyle ki böyle bir yer bulmak çok zor. Bizim sporumuzda dalganın etkisi çok büyük, bu tesis kürek sporu için cennet."

[Fotoğraf: AA]

Ertürk, Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nin uluslararası kamp merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

"Bizim amacımız burayı yurt içinde ve yurt dışındaki bütün takımların kamp merkezi haline getirmek. Buraya ciddi bir spor turizmi çekebilmek ve uluslararası müsabakalara sporcuların hazırlanmasını sağlamak. Bunun için ciddi adımlar attık uzun mesafe maraton yarışı koyduk, her yıl katlanarak devam edecektir. Maraton yarışları için çeşitli yatırımlarımız var yeni teknelerimiz var."

[Fotoğraf: AA]

Ertürk, kamp şartlarının sporcular üzerindeki etkilerini dile getirdi.

"Burada yapılan kampların ardından sporcularımızın iyi performans gösterdiğini gözlemliyoruz. Burada kamp yapan, antrenmanlarını devam ettiren sporcularımız, yıl sonunda yarışlara girecekler. Bu yılki derecelerden sonra sporcular, şampiyonlara hazırlandıkları tesisin şartlarını soracak ve bütün kürek dünyası buraya gelecektir. Antrenman yapılan yerlerde önemli olan su şartları, iyi antrenman yapılan yer Bağdat'ta da olsa gidip bulunuyor."

[Fotoğraf: AA]

Büyük takımların kamp merkezi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nde kürek sporcularının ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlandığını söyledi.

Keleş, merkezin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki tek alan olduğunu vurguladı.

"Kompleksimiz tam teşekküllü olmakla beraber 25 sporcunun kamp yapabileceği barınma, beslenme ve birçok ihtiyacını karşılayacak bir tesis."

[Fotoğraf: AA]

Keleş, geçen yıl çok sayıda büyük kürek takımının bu merkezde kamp yaptıklarını anlattı.

"2022 yılında Fenerbahçe, Galatasaray ve milli takımlar, tesisimizi kamp alanı olarak kullandılar. 2023 yılı ise Adıyaman'da kürek sporunun yılı olacak. Ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm takımlarımızı bu merkezimize bekliyoruz."