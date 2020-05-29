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Gaziantep Futbol Kulübünde koronavirüs vakası
Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpen yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."
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