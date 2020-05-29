Haber Giriş: Kaynak: AA
İsviçre'de hedef 19 Haziran'da santra yapmak
İsviçre Futbol Ligi (SFL), koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran'da başlamasını planladıklarını açıkladı.
İsviçre 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SFL'den yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde düzenlenen toplantı sonucu, mart ayından beri ara verilen liglerin 19 Haziran'da başlaması ve 2 Ağustos'ta tamamlanmasına karar verildi. Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı ifade edildi.
Bu sezon için hem İsviçre Süper Ligi hem de İsviçre Challenge Ligi'ndeki takımlara, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınacağı da belirtildi.
Etiketler: İsviçre Futbol Ligi koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 15:34
Son Haberler
- 16:03
- 16:08
- 16:00
- 15:49
- 16:00
Sıradaki Haber
Anadolu Efes'ten 'Unutulmayacak sezon' kampanyası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz