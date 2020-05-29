Kulüpten yapılan açıklamada, ligler iptal edilmeden önce ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun lideri olunduğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazanıldığı hatırlatılarak, 2019-2020 sezonu için özel bir iletişim kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

"#UnutulmayacakSezon" başlığıyla sosyal medyada başlatılan kampanyanın büyük destek bulduğu, sosyal medya platformlarında çok kısa süre içerisinde binlerce yorum, fotoğraf ve video içeren paylaşımların yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, lacivert-beyazlı kulübün çok yoğun ilgi gören iletişim kampanyası için bir mikro internet sitesi de hazırlayacağı ve paylaşımların burada da yayımlanacağı kaydedildi.